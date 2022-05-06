شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدعو لتشكيل لجان حراسة شعبية في الضفة لمواجهة المستوطنين

الديمقراطية تدعو لتشكيل لجان حراسة شعبية في الضفة لمواجهة المستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، من تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.  

وأضافت الجبهة في تصريح صحفي أن: تناغم هجمات المستوطنين وتكاملها مع اعتداءات جيش الاحتلال وانتهاكاته اليومية، تؤكد أن جرائم المستوطنين هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وإجراءاته التصعيدية. 

ودعت إلى تشكيل لجان حراسة شعبية في مختلف المدن والقرى والمخيمات لمواجهة انفلات عصابات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة . 

وأشارت أنه على الحكومة الفلسطينية توفير كل أشكال الدعم والحماية للجان الشعبية التي تتولى التصدي لعربدة المستوطنين وجرائمهم.

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