العثور على جثتين لرجل وابنه داخل حفرة جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في واقعة وفاة مواطن (53 عاما) وابنه (15 عاما) جنوب نابلس.وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، بأن بلاغا ورد حول وجود جثتين لأب وابنه داخل حفرة بمنطقة بيتا جنوب نابلس، وقد جرى انتشالهما من قبل الدفاع المدني ونقلهما للمستشفى الوطني بنابلس.وأكد العقيد ارزيقات أن النيابة العامة تحركت على رأس قوة من الشرطة والمباحث بمرافقة الطب الشرعي للمكان وتم إجراء الكشف والمعاينة اللازمة وفقا للأصول، مضيفا أن النيابة أمرت بالتحفظ على الجثمانين وإحالتهما لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.