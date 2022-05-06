شؤون فلسطينية

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا جنوب جنين

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، حاجزا عسكريا بالقرب من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية وأمنية أن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها ودققوا في هويات راكبيها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي رمانة والطيبة في المحافظة وداهمت عدة منازل وفتشتها واستجوبت ساكنيها.

وكانت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز دوتان العسكري المحاذي لبلدة يعبد جنوب غرب جنين، احتجزت الليلة الماضية ستة مواطنين لعدة ساعات قبل أن تخلي سبيلهم.

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