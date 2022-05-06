شاهد: إعلام الاحتلال يكشف صورة أحد قتلى عملية تل أبيب

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، بيانات وصورة أحد قتلى عملية (إلعاد) شرقي تل أبيب.وقال موقع (سروجيم) إن الرقابة العسكرية سمحت بنشر اسم أحد القتلى وهو يوناتان حبكوك، ويبلغ من العمر ثلاثون عاماً.وقتل ثلاثة إسرائيليين، مساء الخميس، وأصيب ثلاثة آخرون وصفت جراح إثنين منهم بالخطيرة، في عملية طعن بفأس وإطلاق نار نفذها مهاجمين في منطقة إلعاد شرقي تل أبيب.وأعلن وزير حرب الاحتلال، بيني غانتس، إحكام الحصار على الضفة الغربية وقطاع غزة، وتمديد الإغلاق حتى يوم الأحد المقبل.