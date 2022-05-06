شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يدين مقتل مدنيين إسرائيليين في تل أبيب

الرئيس عباس يدين مقتل مدنيين إسرائيليين في تل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
عبر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن إدانته لمقتل مدنيين إسرائيليين مساء الخميس، مؤكدا أن "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع في الوقت الذي نسعى فيه جميعًا إلى تحقيق الاستقرار ومنع التصعيد".

وحذّر الرئيس عباس من استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على شعبنا الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم، مجددا ادانته للاعتداءات المتواصلة بحق شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية والتي خلقت أجواء التوتر وعدم الاستقرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

وأشار إلى أن دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة.

وقتل ثلاثة إسرائيليين وأصيب ثلاثة آخرين في عملية إطلاق نار وهجوم بفأس في منطقة إلعاد شرق تل أبيب.

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