(الجزيرة): العثور على عبوتين ناسفتين داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (الجزيرة)، مساء اليوم الخميس، بأنه تم العثور على عبوتين ناسفتين داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى.وأكدت القناة الجزيرة، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي، استدعت خبير متفجرات لإزالة العبوتين الناسفتين، اللتين عثر عليهما داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى.من جانبها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية: "بعد الاشتباه بوجود عبوتين في المسجد الأقصى، استدعى الوقف طواقم متفجرات من الشرطة لفحصهما".وكان عشرات المستوطنين الاسرائيليين، قد اقتحموا منذ الساعات الأولى من صباح الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الاسرائيلي، وذلك على دفعات.وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وتصدى لهم عشرات المرابطون بالصلوات والتكبيرات.وفي ذات السياق شددت قوات الاحتلال من إجراءات دخول المسجد الأقصى ومنعت عشرات الشبان من دخوله.وتصدى المرابطون المتواجدون في باحات المسجد الأقصى، لاقتحامات المستوطنين بالتكبيرات.وأصيب عدد من المرابطين بالاختناق، بعد إطلاق الاحتلال قنابل الغاز تجاه المصلين في الأقصى.