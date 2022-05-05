هنية: تهديدات الاحتلال باغتيال القادة لن تثنيهم عن الدفاع عن أرضهم وقدسهم

رام الله - دنيا الوطنأكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن الشعب الفلسطيني لم ولن يقف صامتا كلما تواصل الاستهداف للمقدسات والأقصى والاستهانة به، وبمشاعر الأمتين العربية والاسلامية.وقال هنية في تصريح له، مساء اليوم الخميس، تعقيباً على العملية المزدوجة في منطقة إلعاد شرق تل أبيب: "الأقصى خط أحمر حقيقي، لا يخضع لأي مساومات، ولا يقبل القسمة على اثنين، فهو مسجد إسلامي خالص، وحق تاريخي ثابت لأمتنا وشعبنا، هذا هو العهد والقسم والميثاق"، بحسب وكالة (الرأي).وأشار هنية، إلى أن تهديدات العدو باغتيال القادة لن تثنيهم عن الدفاع عن أرضهم وقدسهم، وحقهم في العودة، وتحرير أسراهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن الشعب الفلسطيني مستمر في مقاومته حتى تحقيق أهدافه كاملة.