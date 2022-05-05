بعد عملية إلعاد.. حكومة الاحتلال تقرر تمديد إغلاق مناطق الضفة حتى الاحد المقبل

رام الله - دنيا الوطنأفاد يؤاف زيتون، مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي، أصدرت، مساء اليوم الخميس، قراراً بتمديد إغلاق مناطق الضفة الغربية حتى يوم الأحد المقبل، وذلك على خلفية العملية المزدوجة التي وقعت في منطقة إلعاد شرق تل أبيب.من جانبها، أكدت القناة 14 الإسرائيلية، أن بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال، أكد أن استمرار إغلاق الضفة الغربية إلى الأحد المقبل، يهدف الى منع وصول وفرار منفذي عملية إلعاد الى الضفة الغربية.يشار إلى أن العملية المزدوجة (طعن باستخدام الفأس، واطلاق النار)، التي وقعت مساء اليوم الخميس في منطقة إلعاد، شرقي تل أبيب، أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين اسرائيليين، فيما أصيب 4 اخرون، بينهم 2 وصفت حالتهما بالخطيرة، وواحدة بالمستوطة، وواحدة بالطفيفة.وأكد اعلام الاحتلال الاسرائيلي، إلى أن المنفذيْن فرا من المكان بعد تنفيذهما للعملية المزدوجة، فيما تلاحقهما قوات الاحتلال الاسرائيلي، برفقة الطائرات.