(حماس) تصدر بياناً تعقيباً على العملية المزدوجة بمنطقة (إلعاد) شرق تل أبيب

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن عملية (إلعاد) قرب ما تل أبيب، والتي وقعت مساء اليوم الخميس، هي نتيجة لتصعيد الاحتلال إرهابه ضدّ الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.وأشارت الحركة في بيان لها، تعقيبا على عملية إلعاد، أن ما حدث في مستوطنة "إلعاد" شرق تل أبيب، هو نتيجة ورد فعل على تصعيد الاحتلال جرائمه وإرهابه ضدّ الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وسماحيه وحمايته للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، في استفزاز مباشر لمشاعر الفلسطينيين والامتين العربية الاسلامية.وقالت الحركة: "إنَّنا في الوقت الذي نحمّل فيه قادة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار تصعيد جرائمه ضدّ شعبنا، والمسجد الأقصى والمرابطين فيه، والمصلين المسيحيين في عموم مدينة القدس، لنؤكّد أنَّ شعبنا الفلسطيني سيبقى يدافع عن نفسه وحقوقه الوطنية المشروعة حتى زوال الاحتلال، وتحقيق تطلعاته في التحرير والعودة وتقرير المصير".