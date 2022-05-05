(لواء العامودي) يعقب على العملية المزدوجة بمنطقة إلعاد بتل أبيب



يشار إلى أن العملية المزدوجة (طعن باستخدام الفأس، واطلاق النار)، التي وقعت مساء اليوم الخميس في منطقة إلعاد، شرقي تل أبيب، أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين اسرائيليين، فيما أصيب 4 اخرون، بينهم 2 وصفت حالتهما بالخطيرة، وواحدة بالمستوطة، وواحدة بالطفيفة.



وأكد اعلام الاحتلال الاسرائيلي، إلى أن المنفذيْن فرا من المكان بعد تنفيذهما للعملية المزدوجة، فيما تلاحقهما قوات الاحتلال الاسرائيلي، برفقة الطائرات.



رام الله - دنيا الوطنعقبت كتائب الأقصى- لواء نضال العامودي، على العملية المزدوجة التي وقعت، مساء اليوم الخميس في منطقة إلعاد شرقي تل أبيب.وقالت الكتائب في تصريح لها: "نبارك العملية البطولة في منطقة إلعاد بمدينة تل أبيب المحتلة، والتي أدت الى مقتل وإصابة عدة مستوطنين".ودعت الكتائب لاستمرار العمليات الفدائية في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذه العملية تأتي في اطار الرد السريع على مجازر العدو بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته.