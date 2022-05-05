شاهد عيان يكشف تفاصيل "مثيرة" حول عملية إلعاد شرق تل أبيب

رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن شاهد عيان، الذي كشف تفاصيل مثيرة حول العملية المزدوجة التي وقعت، مساء اليوم الخميس، في منطقة إلعاد شرق تل أبيب.وبحسب القناة، فإن شاهد العيان أكد أن أحد عناصر الشرطة الاسرائيلية، أطلق النار على أحد المنفذيْن ولكن دون أن يصبه، فقام المنفذيْن بضربه بالبلطة.من جانبها، قال موقع (إنتلي تايمز) الإسرائيلي: "أحد منفذيْ عملية إلعاد، حاول اختطاف سلاح أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية أثناء تنفيذ العملية".يشار إلى أن عملية يشار إلى أن العملية المزدوجة (طعن باستخدام الفأس، واطلاق النار)، التي وقعت مساء اليوم الخميس في منطقة إلعاد، شرقي تل أبيب، أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين اسرائيليين، فيما أصيب 4 اخرون، بينهم 2 وصفت حالتهما بالخطيرة، وواحدة بالمستوطة، وواحدة بالطفيفة.وأكد اعلام الاحتلال الاسرائيلي، أن المنفذيْن فرا من المكان بعد تنفيذهما للعملية المزدوجة، فيما تلاحقهما قوات الاحتلال الاسرائيلي، برفقة الطائرات.