رضوان: عملية إلعاد تأتي بسياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق الأقصى

رام الله - دنيا الوطنبارك الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، عملية مستوطنة إلعاد، قرب تل أبيب، مؤكداً أنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى وشعبنا الفلسطيني، وتؤكد على أن جرائم الاحتلال بحق الأقصى لن تمر دون حساب.وقال رضوان في تصريح وصل "دنيا الوطن": "تحية إلى من نفذ عملية إلعاد البطولية ولأهلنا المرابطين في المسجد الاقصى الذين يدافعون عن المسجد الاقصى وأفشلوا مخططات الاحتلال الصهيوني وندعو إلى استمرار شد الرحال إلى المسجد الاقصى وتصعيد الاشتباك والمقاومة بأشكالها كافة في القدس والضفة الغربية".وأشار رضوان، إلى أن المقاومة الفلسطينية ستبقى هي الدرع والسيف المدافع عن المقدسات والشعب الفلسطيني، محملاً الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات اعتداءاته وجرائمه بحق المسجد الاقصى المبارك.