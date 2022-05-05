بعد عملية إلعاد.. المتطرف بن غفير يطالب بقصف منزل السنوار بغزة بالصواريخ

رام الله - دنيا الوطنطالب المتطرف ايتمار بن غفير، عضو الكنيست الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، جيش الاحتلال الاسرائيلي، بقصف منزل يحيى السنوار، قائد حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في قطاع غزة، بالصواريخ، وذلك بعد العملية المزدوجة التي وقعت في منطقة إلعاد شرقي تل أبيب.يشار إلى أن العملية المزدوجة (طعن باستخدام الفأس، واطلاق النار)، التي وقعت مساء اليوم الخميس في منطقة إلعاد، شرقي تل أبيب، أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين اسرائيليين، فيما أصيب 4 اخرون، بينهم 2 وصفت حالتهما بالخطيرة، وواحدة بالمستوطة، وواحدة بالطفيفة.وأشار اعلام الاحتلال الاسرائيلي، إلى أن المنفذيْن فرا من المكان بعد تنفيذهما للعملية المزدوجة، فيما تلاحقهما قوات الاحتلال الاسرائيلي، برفقة الطائرات.