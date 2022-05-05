تشييع جثمان والدة عميد الأسرى لمثواها الأخير في عارة داخل أراضي الـ48

رام الله - دنيا الوطنشيّعت جماهير فلسطينية غفيرة في أراضي الـ48، مساء الخميس، جثمان الحاجة صبيحة يونس والدة عميد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال كريم يونس، في قرية عارة، إلى مثواها الأخير.وانطلق الموكب من بيت الفقيدة في قرية عارة حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليها، وأدى المشيعون الصلاة على جثمانها في مسجد القرية، قبل أن توارى الثرى في مقبرة عارة.وبرزت مشاركة الأسرى المحررين وعوائلهم، ووفود رسمية من قادة العمل الوطني وقاة الفصائل الفلسطينية، والمئات من أبناء شعبنا في أراضي الـ48 والقدس.ورُفعت أعلام دولة فلسطين في الجنازة، كما تم لفّ نعش المرحومة بالعلم الفلسطينيّ.