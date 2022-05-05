أول تعقيب من حركة (حماس) على العملية المزدوجة شرق تل أبيب

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، مساء اليوم الخميس، على العملية المزدوجة (طعن بفأس واطلاق نار)، في منطقة إلعاد شرق تل أبيب، والتي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وعدة إصابات.وأكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة (حماس)، أن العملية جزء من غضب الشعب الفلسطيني على اعتداءات الاحتلال بحق المقدسات، لافتا إلى أن اقتحام المسجد الأقصى لا يمكن أن يمر دون عقاب.وقال قاسم: "العملية البطولية في تل أبيب اليوم هي تطبيق عملي لما حذرت منه المقاومة بأن الأقصى خط أحمر"، مضيفا: "نحن أمام حالة نضال متكاملة ومستمرة في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني".وتابع الناطق باسم حركة حماس: "لا يستطيع الاحتلال إخماد الجبهات في غزة والضفة والداخل المحتل".