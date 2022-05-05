الأوقاف: الاحتلال استولى على آلاف الدونمات من أراضي وقف النبي موسى

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال إعلانها اليوم الخميس، الاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية ومقام النبي موسى جنوب أريحا، لوضعها تحت ما يسمى بـ "محمية طبيعية".وأشارت إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الأراضي يقع ضمن وقفية "الظاهر بيبرس" التي أوقفها على السلطان المملوكي "الظاهر بيبرس" على "مقام النبي موسى" عليه السلام في برية القدس في المنطقة الواقعة ما بين مدينة القدس ومدينة أريحا، وذلك في تعدٍّ واضح وسافر على ملكيات الوقف الإسلامي في فلسطين، والتي تمتلك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حق إدارتها وتنميتها لصالح الأيتام والفقراء، وما تم اشتراطه من قبل من أوقفها في سبل الخير لتنمية مجتمعنا الفلسطيني، محذرة من أن هذا الاحتلال يعمل جاهداً على السيطرة على مقدرات الشعب الفلسطيني من خلال السيطرة على الموارد التي تدعم ثباته وصموده على أرضه.وأكدت وزارة الأوقاف بأنها ستعمل بكافة السبل القانونية والإعلامية على وضع حد لهذا الانتهاك الذي يقع ضمن مخططات الاحتلال الإسرائيلي في جعل حياة الشعب الفلسطيني أكثر صعوبة، وقسوة من خلال قطع الطرق الواصلة بين أجزاء الضفة الغربية، إضافة لسلبه مورداً هاماً من اقتصاده الوطني.