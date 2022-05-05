شاهد: مقتل 3 مستوطنين وإصابة أخرين بعملية طعن بـ(الفأس) شرق تل أبيب









رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلي، بمقتل 3 مستوطنين، أحدهم يبلغ من العمر 40 عاماً، مساء اليوم الخميس، في عملية طعن باستخدام الفأس، بمنطقة (إلعاد) شرقي تل أبيب.من جانبه، أكد موقع (حدشوت تيلغرام) الإسرائيلي، أن عملية إلعاد، هي عملية قاسية جداً، لافتا إلى أنها أسفرت عن 10 إصابات بعضها في حالة حرجة.بدورها، قالت منظمة (زاكا): "منفذ هاجم المارة بفأس وسكين في إلعاد، وأصاب 4 أحدهم حالته حرجة جدا".قناة (كان) الإسرائيلية، أفادت بدورها، أن العملية في إلعاد، أسفرت عن 6 إصابات ضرباً بفأس، 4 منهم في حالة خطيرة، منهم 2 ميؤوس منهما.