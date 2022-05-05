أبو مرزوق: توقعات بأن يكون لـ(حماس) الكثير من الزيارات لروسيا



في سياق آخر، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن التصعيد الاسرائيلي في الأقصى والضفة، ياقبله سياسة شعارها لا تهدئة ولا استقرار بدون الحق الفلسطيني، مشيرا إلى أن المكان والزمان والانذار هي مجرد أدوات، وأن الاهم أن الفلسطينيين لن يسمحوا بالمساس بالمسجد الاقصى وبالتغول الاسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطنأكد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن هناك توقعات بأن يكون لدى حركته الكثير من الزيارات الى روسيا، مشيراً إلى أن موسكو تلعب دوراً في رعاية المصالح الفلسطينية.وأوضح أبو مرزوق، في تصريحات لقناة (الميادين)، مساء اليوم الخميس، أن موسكو تتواصل مع جميع الأطراف الفلسطينية، منوها إلى أنها قادرة على لعب دور في لم الشمل.وأشار، إلى أنه اليوم يتم فرض معادلات جديدة في النظام العالمي، وحاليا هناك فرصة متاحة لتغيير الوضع القائم في هذا النظام لصالح الظلومين في العالم.، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الاحتلال الاسرائيلي هو من إفرازات السيطرة الغربية على العالم، وأن أي تغير في النظام العلامي، فيؤثر على مستقبل الاحتلال.