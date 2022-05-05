(كان): سينتهي اغلاق الضفة الليلة وستُفتح المعابر أمام العمال يوم الاحد

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان)، أن سيتم العودة الى الروتين، لافتة إلى أنه في مؤسسة الامن بحكومة الاحتلال، يستعدون لتخفيف نشر القوات الاسرائيلية الاسبوع المقبل مع التزام اليقظة.وأكدت القناة الإسرائيلية، ان الليلة سينتهي إغلاق الضفة الغربية، فيما سيتم فتح المعابر أمام العمال الفلسطينيين يوم الاحد.وكان عشرات المستوطنين الاسرائيليين، قد اقتحموا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الاسرائيلي، وذلك على دفعات.وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وتصدى لهم عشرات المرابطون بالصلوات والتكبيرات.وفي ذات السياق شددت قوات الاحتلال من إجراءات دخول المسجد الأقصى ومنعت عشرات الشبان من دخوله.وتصدى المرابطون المتواجدون في باحات المسجد الأقصى، لاقتحامات المستوطنين بالتكبيرات.وأصيب عدد من المرابطين بالاختناق، بعد إطلاق الاحتلال قنابل الغاز تجاه المصلين في الأقصى.