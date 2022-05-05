جبهة النضال تدعو لإنهاء الانقسام وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية





وطالبت الجبهة الدول العربية وجماهير أمتنا إلى التحرك الفاعل للتعبير عن موقفها تجاه الجرائم الصهيونية. ودعت الدول المطبعة مع الاحتلال للتراجع عن تطبيعها كأبسط رد فعل على ما يحدث في القدس من اعتداءات وما يتعرض له شعبنا من جرائم.



وأكدت أن شعبنا لن يبخل ببذل كل التضحيات للدفاع عن ارضه وحقوقه الوطنية، وطالبت الجبهة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه شعبنا والتدخل الفوري للجم كيان الاحتلال المجرم وإجباره لوقف عدوانه والعمل على تقديم قادته ومجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم على جرائمهم بحق شعبنا وحق الإنسانية عموما.