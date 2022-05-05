جبهة النضال تدعو لإنهاء الانقسام وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية
دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى الشروع الفوري ودون أي تأخير إلى إنهاء الانقسام وإستعادة الوحدة الوطنية وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية لمواجهة الجرائم الإسرائيلية واعتداءات جنود الاحتلال وقطعان المستوطنيين على شعبنا وأرضنا الفلسطينية وفي مقدمتها مدينة القدس واقتحاماتهم المتكررة لباحات المسجد الأقصى لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه والتمهيد لهدمه لبناء هيكلهم المزعوم.
جاء ذلك خلال اللقاءات الموسعة التي عقدتها الجبهة اليوم في مكاتب ومقار جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في ساحة قطاع غزة بمناسبة عيد الفطر ولاستنهاض الأوضاع لمواكبة الأحداث المتسارعة على الساحة الفلسطينية والقيام بالدور الوطني المنوط بالجبهة ومناضليها جنبا إلى جنب مع قوى وفصائل شعبنا لوقف التغول الإسرائيلي وجرائم المستوطنين وجنود الاحتلال ومواجهة سياسات واجراءات وممارسات وعدوان حكومة اليمين العنصري المتطرف في كيان الأبرتهايد والفصل العنصري الصهيوني.
وتوجهت الجبهة بالتحية لجماهير شعبنا الصامدين في القدس والثابتين في ساحات المسجد الأقصى دفاعا عن الأرض والمقدسات.
وأكدت أن شعبنا لن يبخل ببذل كل التضحيات للدفاع عن ارضه وحقوقه الوطنية، وطالبت الجبهة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه شعبنا والتدخل الفوري للجم كيان الاحتلال المجرم وإجباره لوقف عدوانه والعمل على تقديم قادته ومجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم على جرائمهم بحق شعبنا وحق الإنسانية عموما.
وطالبت الجبهة الدول العربية وجماهير أمتنا إلى التحرك الفاعل للتعبير عن موقفها تجاه الجرائم الصهيونية. ودعت الدول المطبعة مع الاحتلال للتراجع عن تطبيعها كأبسط رد فعل على ما يحدث في القدس من اعتداءات وما يتعرض له شعبنا من جرائم.
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