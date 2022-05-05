قطر: نحذ من المحاولات الاسرائيلية الممنهجة لتغيير الوضع الديني والتاريخي للأقصى

رام الله - دنيا الوطندانت دولة قطر استباحة المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واقتحام تلك القوات للمصلى القبلي والاعتداء على المصلين والنساء في المسجد.وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم الخميس، من المحاولات الإسرائيلية الممنهجة لتغيير الوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، كما حمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى والاستخفاف بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.