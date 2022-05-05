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عكرمة صبري: المستوطنون فشلوا في تحقيق مخططهم برفع الأعلام بالأقصى

عكرمة صبري: المستوطنون فشلوا في تحقيق مخططهم برفع الأعلام بالأقصى
رام الله - دنيا الوطن
️وجه الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، مساء اليوم الخميس، التحية للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك، وخاصة الذين أدوا صلاة الضحى في باحاته، وكذلك الذين اعتكفوا داخله، مما جعل المقتحمين يغيرون من مسارهم.

وأكد صبري في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، أن المستوطنين لم يتمكنوا من تحقيق المخطط الذي رسموه من حيث رفع الأعلام ومن حيث الأعداد، لافتا إلى أن هذا يعد فشلاً لمخططهم العدواني الذي تم الترويج له قبل يوم الخميس.

وقال: "نوجه شكرنا وتحيتنا لكل وسائل الإعلام التي أوصلت صوتنا إلى العالم كله، والتي عملت على فضح جرائم الاحتلال".

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