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دولي

فرنسا.. حزب الرئيس ماكرون يغير اسمه

فرنسا.. حزب الرئيس ماكرون يغير اسمه
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس، أن حزب "الجمهورية إلى الأمام" سيغير تسميته لـ"عصر النهضة".

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه وبعد ست سنوات من إنشاء حزب "الجمهورية إلى الأمام" أن قرر تغير تسميته، حيث قال الحزب "اليوم نبدأ حركة لإعادة بناء La République en Marche لكي نتمكن من مواصلة توسيع هذه الحركة السياسية التي أنشأها رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون منذ ما يزيد قليلا عن ست سنوات".

وأضاف أنه الحزبا سيكون شعبيا لاتخاذ خيار التنوير على الدوام ضد الظلامية.

وشدد على أن هذا الحزب "سيكون منفتحا على المواطنين والمسؤولين المنتخبين والمسؤولين المحليين المنتخبين أينما كانوا.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن هذا الاسم الجديد سيسمح لإيمانويل ماكرون بإقناع الفرنسيين بأن فترته الثانية ستكون مختلفة عن الأولى والذي كان قد وعد في 24 أبريل، مساء انتصاره، بأنها ستكون "حقبة جديدة"، مبينة أن الحقبة الجديدة لن تكون استمرارية لفترة الخمس سنوات الماضية.

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