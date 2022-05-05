هل اعتذر بوتين لبينيت عن تصريحات لافروف بشأن يهودية هتلر؟

رام الله - دنيا الوطناعتذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، الخميس، عن تصريحات لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال فيها إن للزعيم النازي، أدولف هتلر، أصولا يهودية.ووفق (يسرائيل هيوم) فقد ورد اعتذار بوتين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم، الخميس، فيما أعلن مكتب بينيت أنه قبل اعتذار بوتين.وفي وقت سابق، هنأ بوتين الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بما يسمى بـ "يوم استقلال" إسرائيل.وقال بوتين في رسالة لهرتسوغ "أعتقد أن العلاقات بين روسيا وإسرائيل، المستندة إلى مبادئ الصداقة والاحترام المتبادل، ستستمرّ بالتطور لصالح شعبينا ولصالح تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط".وختم رسالته بالقول "أتمنى السعادة والازدهار لكافة الإسرائيليين".