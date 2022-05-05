مصر: محاولة تهريب آثار يهودية على متن طائرة سعودية

رام الله - دنيا الوطنألقت السلطات المصرية في مطار القاهرة الدولي، القبض، على رجل حاول تهريب آثار يهودية.ووفق موقع (روسيا اليوم)، فإنه خلال انهاء الاجراءات الجمركية في المطار، لركاب رحلة قادمة من مدينة جدة على متن الخطوط الجوية السعودية، اشتبه مأمور الجمارك في لجنة الخط الأخضر، براكب خلال خروجه من اللجنة الجمركية، وعند توقيفه وسؤاله عما بحوزته وهل بستحق دفع رسوم جمركية وضرائب.وعند تفتيش حقائب الراكب، على أجهز الفحص بالأشعة، لوحظ وجود كثافة معتمة، وبالتفتيش اليدوي، اتضح وجود صحائف معدنية وتمثال لفارس يمتطي جواد.وبعد عرض المضبوطات، اتضح أن لا يقع تحت بند قوانين حماية الآثار، بينما تقع 5 صحائف معدنية قابلة للطي لمخطوطات يهودية أثرية لبند الآثار.وتم تحرير محضر ضبط جمركي ضد المسافر بعد العرض، وتمت احالته للنيابة.