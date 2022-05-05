راصد جوي: امتداد لمنخفض جوي وأمطار خلال الساعات المقبلة

رام الله - دنيا الوطنقال الراصد الجوي قصي الحلايقة اليوم الخميس، تطورات الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة.وكشف الحلايقة، عن امتداد لمنخفض جوي وأمطار، مضيفا: "الليلة يبدأ هطول الأمطار في شمال البلاد، تنتشر تدريجياً إلى المناطق الوسطى خاصة نحو فجر الجمعة".وتابع: "يوم الجمعة تسقط أمطار متفرقة في العديد من المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من الجنوب حتى ساعات الظهيرة بمشيئة الله".واوضح الحلايقة، ان حركة الرياح تكون نشطة وتسود أجواء باردة رطبة فوق الجبال، متابعا: اما بخصوص قطاع غزة تشير التوقعات إلى أمطار متفرقة على بعض المناطق والله تعالى أعلى وأعلم.