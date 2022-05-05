بوغدانوف: هذا ما ناقشناه مع (حماس) وننتظر زيارة وفد (فتح) قريباً

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أنه أجرى محادثات مع وفد من حركة (حماس) الذي وصل إلى العاصمة موسكو.وأشار بوغدانوف، وفقا لما نقلت عنه وكالة (تاس)، إلى أنه ناقش مع ممثلي (حماس) مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية والأحداث حول المسجد الأقصى.وأوضح الدبلوماسي الذي يشغل منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، أن موسكو تنتظر زيارة وفد من حركة (فتح) في المستقبل القريب.وشدد بوغدانوف على أن المبادرة القاضية بعقد اجتماع للرباعية الشرق الأوسطية على مستوى وزراء الخارجية، فشلت بسبب الإعاقة من قبل الولايات المتحدة.