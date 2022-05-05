شؤون فلسطينية

مصطفى البرغوثي يلتقي وفدين من النرويج والسويد

مصطفى البرغوثي يلتقي وفدين من النرويج والسويد
رام الله - دنيا الوطن
استقبل د. مصطفى البرغوثي وفدين من مؤسسات حقوقية وبحثية من النرويج والسويد، وقدم لهم شرحا تفصيليا لمخاطر الاحتلال ونظام الأبارتهايد الإسرائيلي و الاعتداءات على حقوق الإنسان الفلسطيني، بما في ذلك ما تعرضت له القدس و المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وأكد البرغوثي خلال اللقاء أن قادة الاحتلال مزجوا بين التطهير العرقي في عام 1948 و الاحتلال الأطول في التاريخ الحديث و نظام الأبارتهايد الأسوأ في تاريخ البشرية.

وأشار إلى أن المقارنة بين ما يجري في أوكرانيا وفلسطين تظهر ازدواجية المعايير الدولية، مؤكدا أهمية تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني وفرض العقوبات والمقاطعة على منظومة الاحتلال.

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