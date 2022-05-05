العالول: القيادة لن تتخلى عن مسؤوليتها بحماية الأقصى والرئيس يقود جهوداً دولية ضاغطة

رام الله - دنيا الوطنأكد محمود العالول، نائب رئيس حركة (فتح)، أن القيادة لن تتخلى عن مسؤوليتها في حماية "الأقصى" والمقدسات.وقال العالول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الخميس: "إن جهودا كبيرة وضاغطة يقودها الرئيس محمود عباس مع كافة دول العالم لوضعها في خطورة الأوضاع واستمرار استباحة الأقصى والاعتداء على القدس ومقدساتها، والتأكيد على انه لا يمكن السكوت على الوضع الراهن".وأضاف العالول: "إن الاحتلال يمارس العنف والاعتداء على المرابطين والمعتكفين والزائرين لإجبارهم على اخلاء المسجد الأقصى وتسهيل اقتحامات المستوطنين له".وأشاد نائب رئيس حركة فتح بصمود المرابطين والمصلين واصرارهم على مواجهة الاحتلال والمستوطنين دفاعا عن المسجد وحمايته من الاستباحة والتدنيس .