شؤون فلسطينية

سمر حمد: المرابطون نجحوا في جعل الأقصى قضية محورية عالمية

سمر حمد: المرابطون نجحوا في جعل الأقصى قضية محورية عالمية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الناشطة والمرشحة عن قائمة "القدس موعدنا" سمر حمد، إن المرابطين نجحوا في جعل المسجد الأقصى قضية محورية عالمية، بصمودهم وثباتهم وإبداعهم.

وأضافت حمد أن الاحتلال يقيس خطواته خطوة خطوة، ويتراجع رعبا وخوفا، بفعل المعادلة التي فرضها المرابطون ومن ظهرانيهم فصائل المقاومة.

وأوضحت أن المرابطين أفشلوا مخطط التقسيم الزماني والمكاني للأقصى، وجعلوا من المسجد نقطة متقدمة للمواجهة مع الاحتلال.

وأكدت أن العالم بات يرى أن القدس هي محور الصراع، وهي للفلسطينيين ولا تنازل عنها.

وتابعت أن هذه المرحلة التي صنعتها حناجر المرابطين وفصائل المقاومة في غزة، بمثابة مقدمة للانتصار على هذا العدو.

وذكرت حمد أنه بات واضحا للكل، فعالية أداء الفصائل في غزة في إدارة المعركة، مبينة أنه إلى الآن استطاعت تقسيم داخل العدو، وبث الفوضى بين أحزابه ومكوناته، وتجريد حكومتهم من ثقة الشارع.

وكانت فصائل المقاومة هددت الاحتلال بالرد على اعتداءاته وجرائمه بحق المرابطين في الأقصى، بحال تكررت وتصاعدت خلال الأيام القادمة.

واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، اليوم الخميس، بحماية قوات الاحتلال، فيما يسمى "عيد الاستقلال".

وتصدى المرابطون لاقتحامات الاحتلال ومستوطنيه، فيما اعتدى جيش الاحتلال على المتواجدين في الأقصى، وحاول إخلاء الساحات، لتأمين اقتحام المستوطنين.

وأدى المرابطون في القدس، أطول صلاة ضحى في تاريخ المسجد الأقصى، والتي استمرت لمدة 3 ساعات، أمام المصلى القبلي، لمنع المستوطنين من المرور خلال اقتحامهم المسجد.

أخبار ذات صلة

راصد جوي: امتداد لمنخفض جوي وأمطار خلال الساعات المقبلة

راصد جوي: امتداد لمنخفض جوي وأمطار خلال الساعات المقبلة

أكثر من ألف حالة اعتقال خلال نيسان بينهم 92 طفلاً

أكثر من ألف حالة اعتقال خلال نيسان بينهم 92 طفلاً

مرداوي: صراع الهوية في الأقصى متصاعد وحكومة الاحتلال نحو السقوط

مرداوي: صراع الهوية في الأقصى متصاعد وحكومة الاحتلال نحو السقوط

بوغدانوف: هذا ما ناقشناه مع (حماس) وننتظر زيارة وفد (فتح) قريباً

بوغدانوف: هذا ما ناقشناه مع (حماس) وننتظر زيارة وفد (فتح) قريباً

بلدية الخليل تستنكر الانتهاكات المتواصلة بحق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف

بلدية الخليل تستنكر الانتهاكات المتواصلة بحق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف

مصطفى البرغوثي يلتقي وفدين من النرويج والسويد

مصطفى البرغوثي يلتقي وفدين من النرويج والسويد

الشرطة البحرية تصدر تنويهاً حول عملية الصيد بمنطقة مضخة شركة الكهرباء وسط غزة

الشرطة البحرية تصدر تنويهاً حول عملية الصيد بمنطقة مضخة شركة الكهرباء وسط غزة

الاحتلال يفرج عن ناجح بكيرات بشرط الحبس المنزلي وكفالة مالية

الاحتلال يفرج عن ناجح بكيرات بشرط الحبس المنزلي وكفالة مالية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أكثر من ألف حالة اعتقال خلال نيسان بينهم 92 طفلاً

أكثر من ألف حالة اعتقال خلال نيسان بينهم 92 طفلاً

مرداوي: صراع الهوية في الأقصى متصاعد وحكومة الاحتلال نحو السقوط

مرداوي: صراع الهوية في الأقصى متصاعد وحكومة الاحتلال نحو السقوط

بلدية الخليل تستنكر الانتهاكات المتواصلة بحق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف

بلدية الخليل تستنكر الانتهاكات المتواصلة بحق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف

مصطفى البرغوثي يلتقي وفدين من النرويج والسويد

مصطفى البرغوثي يلتقي وفدين من النرويج والسويد

الاحتلال يفرج عن ناجح بكيرات بشرط الحبس المنزلي وكفالة مالية

الاحتلال يفرج عن ناجح بكيرات بشرط الحبس المنزلي وكفالة مالية

الرجوب: بيت عزاء للأيقونة أم كريم يونس في مقر الرئاسة الاثنين المقبل

الرجوب: بيت عزاء للأيقونة أم كريم يونس في مقر الرئاسة الاثنين المقبل

الديمقراطية: إقامة دولة الاحتلال اعتداء على منطق التاريخ وعدالته

الديمقراطية: إقامة دولة الاحتلال اعتداء على منطق التاريخ وعدالته

سمر حمد: المرابطون نجحوا في جعل الأقصى قضية محورية عالمية

سمر حمد: المرابطون نجحوا في جعل الأقصى قضية محورية عالمية

منوعات

من مدينة الموضة &#34;فلورانسا&#34;..غادة عبد الرازق تستمتع بالعطلة مع عائلتها

من مدينة الموضة "فلورانسا"..غادة عبد الرازق تستمتع بالعطلة مع عائلتها

لهذا السبب انفصلت ياسمين صبري عن أبو هشيمة

لهذا السبب انفصلت ياسمين صبري عن أبو هشيمة

أكثر الأفلام المصرية تحقيقاً للإيرادات في موسم العيد..أحمد حلمي في الصدارة

أكثر الأفلام المصرية تحقيقاً للإيرادات في موسم العيد..أحمد حلمي في الصدارة

&#34;مربوحة&#34; زوجة الكبير تعاني من أزمة صحية وستخضع لعملية جراحية

"مربوحة" زوجة الكبير تعاني من أزمة صحية وستخضع لعملية جراحية

لماذا هاجمت الراقصة دينا الفنانة السورية سلاف فواخرجي؟

لماذا هاجمت الراقصة دينا الفنانة السورية سلاف فواخرجي؟

هل كانت حليقة الرأس..آخر إطلالة لشيرين في حفل العيد في أبو ظبي

هل كانت حليقة الرأس..آخر إطلالة لشيرين في حفل العيد في أبو ظبي

ظهرت ببطن منتفخة..هل أصالة حامل؟

ظهرت ببطن منتفخة..هل أصالة حامل؟

لماذا غابت دنيا سمير غانم عن مسلسل الكبير أوي في موسمه السادس؟

لماذا غابت دنيا سمير غانم عن مسلسل الكبير أوي في موسمه السادس؟

لهذا السبب..أُغلقت حسابات محمود المهدي زوج منة عرفة على مواقع التواصل

لهذا السبب..أُغلقت حسابات محمود المهدي زوج منة عرفة على مواقع التواصل

شاهد: لأول مرة ديو غنائي يجمع بين إليسا وسعد لمجرد

شاهد: لأول مرة ديو غنائي يجمع بين إليسا وسعد لمجرد

عربي

القضاء التونسي يفتح تحقيقاً قضائياً في تسريبات &#34;الذراع اليمنى لقيس سعيّد&#34;

القضاء التونسي يفتح تحقيقاً قضائياً في تسريبات "الذراع اليمنى لقيس سعيّد"

ميقاتي: السعودية ودول الخليج لن تترك لبنان

ميقاتي: السعودية ودول الخليج لن تترك لبنان

ضاحي خلفان: بوتين رئيس دولة حين يتعرض أمنها القومي للخطر تقف لصده

ضاحي خلفان: بوتين رئيس دولة حين يتعرض أمنها القومي للخطر تقف لصده

ليبيا القبض على 72 من أصل 151نزيلا فروا من سجن غربي ليبيا

ليبيا القبض على 72 من أصل 151نزيلا فروا من سجن غربي ليبيا