سمر حمد: المرابطون نجحوا في جعل الأقصى قضية محورية عالمية

رام الله - دنيا الوطنقالت الناشطة والمرشحة عن قائمة "القدس موعدنا" سمر حمد، إن المرابطين نجحوا في جعل المسجد الأقصى قضية محورية عالمية، بصمودهم وثباتهم وإبداعهم.وأضافت حمد أن الاحتلال يقيس خطواته خطوة خطوة، ويتراجع رعبا وخوفا، بفعل المعادلة التي فرضها المرابطون ومن ظهرانيهم فصائل المقاومة.وأوضحت أن المرابطين أفشلوا مخطط التقسيم الزماني والمكاني للأقصى، وجعلوا من المسجد نقطة متقدمة للمواجهة مع الاحتلال.وأكدت أن العالم بات يرى أن القدس هي محور الصراع، وهي للفلسطينيين ولا تنازل عنها.وتابعت أن هذه المرحلة التي صنعتها حناجر المرابطين وفصائل المقاومة في غزة، بمثابة مقدمة للانتصار على هذا العدو.وذكرت حمد أنه بات واضحا للكل، فعالية أداء الفصائل في غزة في إدارة المعركة، مبينة أنه إلى الآن استطاعت تقسيم داخل العدو، وبث الفوضى بين أحزابه ومكوناته، وتجريد حكومتهم من ثقة الشارع.وكانت فصائل المقاومة هددت الاحتلال بالرد على اعتداءاته وجرائمه بحق المرابطين في الأقصى، بحال تكررت وتصاعدت خلال الأيام القادمة.واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، اليوم الخميس، بحماية قوات الاحتلال، فيما يسمى "عيد الاستقلال".وتصدى المرابطون لاقتحامات الاحتلال ومستوطنيه، فيما اعتدى جيش الاحتلال على المتواجدين في الأقصى، وحاول إخلاء الساحات، لتأمين اقتحام المستوطنين.وأدى المرابطون في القدس، أطول صلاة ضحى في تاريخ المسجد الأقصى، والتي استمرت لمدة 3 ساعات، أمام المصلى القبلي، لمنع المستوطنين من المرور خلال اقتحامهم المسجد.