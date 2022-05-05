شاهد: رفع أعلام الاحتلال على الحرم الابراهيمي واعتقال مواطن بالأقصى





وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وتصدى لهم عشرات المرابطون بالصلوات والتكبيرات.



وفي ذات السياق شددت قوات الاحتلال من إجراءات دخول المسجد الأقصى ومنعت عشرات الشبان من دخوله.



وتصدى المرابطون المتواجدون في باحات المسجد الأقصى، لاقتحامات المستوطنين بالتكبيرات.



وأصيب عدد من المرابطين بالاختناق، بعد إطلاق الاحتلال قنابل الغاز تجاه المصلين في الأقصى.











رام الله - دنيا الوطنسمحت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، للمستوطنين، برفع علم دولة الاحتلال الاسرائيلي على مسجد الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل.إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الخميس، المواطن إبراهيم خليل من قرية البعنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 48، من داخل المسجد الأقصى المبارك، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وكان عشرات المستوطنين الاسرائيليين، قد اقتحموا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الاسرائيلي، وذلك على دفعات.