دولي

الخارجية الأمريكية: ماضون بالتزاماتنا تجاه إسرائيل

الخارجية الأمريكية: ماضون بالتزاماتنا تجاه إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تهانيه لإسرائيل بمناسبة مرور 74 عامًا على ما يسمى باستقلالها، مؤكدًا التزام بلاده بالحفاظ على أمن إسرائيل، وفقًا لموقع (إسرائيل 24).

وقال بلينكن في تصريح صحفي: "التحالف بين بلدينا، على أساس مبادئ الديمقراطيات المشتركة ثابت، ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على أمن إسرائيل، وتثمن الشراكة بين الطرفين في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران".

وأوضح أن الولايات المتحدة تترقب مواصلة تعاونها مع إسرائيل لخلق شرق أوسط أكثر أمنًا وازدهارًا، ولتعزيز السلام من خلال بناء جسور إضافية بين إسرائيل وجيرانها.

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