شؤون فلسطينية

دعوات شبابية للمشاركة في مسيرة برام الله نصرة للأسرى والأقصى

دعوات شبابية للمشاركة في مسيرة برام الله نصرة للأسرى والأقصى
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت دعوات شبابية تحث على الحشد والمشاركة في مسيرة حاشدة في مدينة رام الله دعمًا للأسرى والأقصى.

وأوضحت الدعوات أن المسيرة ستنطلق الساعة الخامسة مساء اليوم في رام الله، تضامنًا مع الأسرى المضربين عن الطعام ودعمًا للأقصى والعاصمة المحتلة.

وتأتي الدعوات للمسيرة تزامنًا مع الدعوات لأهالي القدس والضفة والداخل المحتل للحشد والرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك للتصدي لاقتحام المستوطنين غدًا.

 ودعت جماعات المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس، بالتزامن مع ذكرى تأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي في 5 مايو/ أيار من كل عام، على أنقاض فلسطين التاريخية بعد نكبة عام 1948.

ودعت جماعة "نشطاء لأجل الهيكل" في منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى الاحتفال بالمناسبة في المسجد الأقصى، وتضمن المنشور دعوة إلى التلويح بالعلم وترديد النشيد الإسرائيلي خلال الاقتحامات التي أشار إلى أنها ستتم على مرحلتين صباحية ومسائية.

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