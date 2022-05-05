بالأسماء.. فتح تقرر فصل عدد من كوادرها لـ "مخالفتهم مبادئ الحركة والإضرار بمصالحها"

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بصفته رئيساً لحركة (فتح)، قراراً بفصل عدد من كوادر الحركة في مجموعة من أقاليم فتح بالضفة.





وبحسب القرار، الذي جرى تداوله، والصادر بتاريخ 1 أيار/ مايو 2022، فإنه ينص فصل الكوادر بناءً على "نتائج التحقيقات الحركية بشأن المتجاوزين لقرارات الحركة وبتنسيب من اللجنة المركزية، كما ينص على تجريد الكوادر المفصولة من "الامتيازات والمراكز الحركية كافة، لمخالفتهم لمبادئ الحركة والإضرار بمصالحها"، دون توضيح المزيد من التفاصيل.





وينص القرار على فصل رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، من إقليم وسط الخليل، كذلك فصل التالية أسماءهم: "محمد عمر أحمد نهنوش، رأفت نضال محمد حافظ مجاهد، غسان نعمان محمود أبو سنينة، فوزية عبد الرحيم عبد الحميد أبو حديد".





أما في إقليم جنوب الخليل، فقد تم فصل كل من: "خالد حسن علي فقوسة، علاء عطية إبراهيم ريان، حسن محمد خليل هوّارين، محمود ركاد محمود هوّارين، محمد أحمد محمد دغامين، فرح منصور فرحان السلامين، عدنان بديع عيسى المحاريق، نمر عبد الرحيم الدغامين، أنور سالم المحاريق".





وفي اقليم شمال الخليل اشتمل قرار الفصل على: "وجدي أحمد إبراهيم ملحم، رولا شاكر محمد أبو ريان، محمود خالد محمود المصري، مصباح محمد أحمد البابا، محمود ناجي حسين غنيمات، سامي محمد إبراهيم الحيح، حاتم حسن موسى نعيم، يوسف سمير غنيمات".





وأما في إقليم سلفيت فقد تم فصل: "إياد عبد النبي أبو زياد، فتحي أحمد عبد الفتاح معالي، سعيد كامل أحمد عودة، جمال عبد الحليم سليم، فتحي أحمد ذيب علقم، فايز عبد الدايم دار زيادة، رائد فضل رضا الزير".





كما تم فصل: نائل محمد عبد الرحمن حطّاب، خالد أمين أحمد أبو خاطر، من اقليم طولكرم، و"معروف محمد إبراهيم زهران" من إقليم قلقيلية.





وفي إقليم القدس، فصلت حركة فتح كل من: "محمد حسن مطر مطر، عمر مصطفى حسن الشلبي، إياد سعد محمد سعد ناجي القواسمة، عودة محمد خلف الخطيب، يوسف خيري إبراهيم عسكر، مهند صابر شحادة، يوسف إبراهيم محمد الفقيه، عارف معروف عبد الفتاح حنني".



















رام الله - دنيا الوطن