شؤون فلسطينية

هنية: ما جرى بالأقصى اليوم يؤكد أن المعركة مفتوحة وممتدة زمانيًا ومكانيًا

رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الخميس، إن "ما جرى في المسجد الأقصى اليوم يؤكد أن المعركة ليست مرهونة بحدث، بل هي مفتوحة وممتدة زمانيًا ومكانيًا على أرض فلسطين، وأن لكل واقعة أدواتها ووسائلها التي نستخدمها لصد العدوان وحماية الهوية".

وأضاف في تصريح له: بأن "هدفنا الراهن هو إفشال التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وشعبنا الفلسطيني قادر على ذلك، والمرابطة التي يحييها شعبنا في الأقصى وبإسناد المقاومة هي تعبير ممهور بالتحدي والشجاعة على طريق التغيير الجوهري والمصيري بإذن الله الذي سيفضي إلى زوال المحتل عن قدسنا وأرضنا".

وقال هنية: "إننا نحيي كل الذين رابطوا في المسجد الأقصى من الرجال والنساء، ويرسخون في صلواتهم وتكبيراتهم إسلامية المكان الذي سيظل شاهدًا على أعظم معجزة في التاريخ الإسلامي، إذ كانت القدس منتهى الإسراء ومبتدى المعراج وعاصمة الأنبياء في صلاتهم الجامعة بإمامة رسولنا عليه الصلاة والسلام".

وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على أنه "ما كان لهؤلاء الصهاينة أن يدخلوا الأقصى إلا خائفين، فقد اعتراهم الخزي، وملأ الرعب قلوبهم، وأجبرهم حماة الأقصى على أن ينكسوا أعلامهم، وأن يخرجوا مدحورين، وإننا سنظل نواجه على أكثر من جبهة، ولن يستسلم شعبنا، بل سيسجل المزيد من الانتصارات على طريق الانتصار الكبير".

أخبار ذات صلة

شاهد: ارفع أعلام الاحتلال على الحرم الابراهيمي واعتقال مواطن بالأقصى

شاهد: ارفع أعلام الاحتلال على الحرم الابراهيمي واعتقال مواطن بالأقصى

الدولار يقفز مجددًا أمام الشيكل

الدولار يقفز مجددًا أمام الشيكل

دعوات شبابية للمشاركة في مسيرة برام الله نصرة للأسرى والأقصى

دعوات شبابية للمشاركة في مسيرة برام الله نصرة للأسرى والأقصى

ناصيف: المقاومة لن تسمح بتدنيس الأقصى وسيكون لاقتحامه تبعات كبيرة

ناصيف: المقاومة لن تسمح بتدنيس الأقصى وسيكون لاقتحامه تبعات كبيرة

بالأسماء.. فتح تقرر فصل عدد من كوادرها لـ &#34;مخالفتهم مبادئ الحركة والإضرار بمصالحها&#34;

بالأسماء.. فتح تقرر فصل عدد من كوادرها لـ "مخالفتهم مبادئ الحركة والإضرار بمصالحها"

المصري: سيظل شعبنا سياجاً لحماية المسجد الأقصى وستبقى مقاومتنا حصناً للحفاظ على إسلاميته

المصري: سيظل شعبنا سياجاً لحماية المسجد الأقصى وستبقى مقاومتنا حصناً للحفاظ على إسلاميته

اشتية ينعى والدة عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس

اشتية ينعى والدة عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس

وزارة العمل الفلسطينية تُعلن عن 3940 فرصة عمل جديدة

وزارة العمل الفلسطينية تُعلن عن 3940 فرصة عمل جديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دعوات شبابية للمشاركة في مسيرة برام الله نصرة للأسرى والأقصى

دعوات شبابية للمشاركة في مسيرة برام الله نصرة للأسرى والأقصى

ناصيف: المقاومة لن تسمح بتدنيس الأقصى وسيكون لاقتحامه تبعات كبيرة

ناصيف: المقاومة لن تسمح بتدنيس الأقصى وسيكون لاقتحامه تبعات كبيرة

المصري: سيظل شعبنا سياجاً لحماية المسجد الأقصى وستبقى مقاومتنا حصناً للحفاظ على إسلاميته

المصري: سيظل شعبنا سياجاً لحماية المسجد الأقصى وستبقى مقاومتنا حصناً للحفاظ على إسلاميته

&#34;الخارجية&#34;: نطمئن شعبنا على سلامة جاليتنا المتواجدين في أوكرانيا

"الخارجية": نطمئن شعبنا على سلامة جاليتنا المتواجدين في أوكرانيا

الديمقراطية: إقامة دولة الاحتلال اعتداء على منطق التاريخ وعدالته

الديمقراطية: إقامة دولة الاحتلال اعتداء على منطق التاريخ وعدالته

&#34;الخارجية&#34; تطالب بضغط دولي فاعل للإفراج الفوري عن الأسير الحلبي

"الخارجية" تطالب بضغط دولي فاعل للإفراج الفوري عن الأسير الحلبي

الموت يغيب والدة عميد الأسرى كريم يونس

الموت يغيب والدة عميد الأسرى كريم يونس

دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير تدين الصمت الدولي تجاه انتهاكات الاحتلال في الأقصى

دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير تدين الصمت الدولي تجاه انتهاكات الاحتلال في الأقصى

منوعات

من مدينة الموضة &#34;فلورانسا&#34;..غادة عبد الرازق تستمتع بالعطلة مع عائلتها

من مدينة الموضة "فلورانسا"..غادة عبد الرازق تستمتع بالعطلة مع عائلتها

لهذا السبب انفصلت ياسمين صبري عن أبو هشيمة

لهذا السبب انفصلت ياسمين صبري عن أبو هشيمة

أكثر الأفلام المصرية تحقيقاً للإيرادات في موسم العيد..أحمد حلمي في الصدارة

أكثر الأفلام المصرية تحقيقاً للإيرادات في موسم العيد..أحمد حلمي في الصدارة

&#34;مربوحة&#34; زوجة الكبير تعاني من أزمة صحية وستخضع لعملية جراحية

"مربوحة" زوجة الكبير تعاني من أزمة صحية وستخضع لعملية جراحية

لماذا هاجمت الراقصة دينا الفنانة السورية سلاف فواخرجي؟

لماذا هاجمت الراقصة دينا الفنانة السورية سلاف فواخرجي؟

هل كانت حليقة الرأس..آخر إطلالة لشيرين في حفل العيد في أبو ظبي

هل كانت حليقة الرأس..آخر إطلالة لشيرين في حفل العيد في أبو ظبي

ظهرت ببطن منتفخة..هل أصالة حامل؟

ظهرت ببطن منتفخة..هل أصالة حامل؟

لماذا غابت دنيا سمير غانم عن مسلسل الكبير أوي في موسمه السادس؟

لماذا غابت دنيا سمير غانم عن مسلسل الكبير أوي في موسمه السادس؟

لهذا السبب..أُغلقت حسابات محمود المهدي زوج منة عرفة على مواقع التواصل

لهذا السبب..أُغلقت حسابات محمود المهدي زوج منة عرفة على مواقع التواصل

شاهد: لأول مرة ديو غنائي يجمع بين إليسا وسعد لمجرد

شاهد: لأول مرة ديو غنائي يجمع بين إليسا وسعد لمجرد

عربي

القضاء التونسي يفتح تحقيقاً قضائياً في تسريبات &#34;الذراع اليمنى لقيس سعيّد&#34;

القضاء التونسي يفتح تحقيقاً قضائياً في تسريبات "الذراع اليمنى لقيس سعيّد"

ميقاتي: السعودية ودول الخليج لن تترك لبنان

ميقاتي: السعودية ودول الخليج لن تترك لبنان

ضاحي خلفان: بوتين رئيس دولة حين يتعرض أمنها القومي للخطر تقف لصده

ضاحي خلفان: بوتين رئيس دولة حين يتعرض أمنها القومي للخطر تقف لصده

ليبيا القبض على 72 من أصل 151نزيلا فروا من سجن غربي ليبيا

ليبيا القبض على 72 من أصل 151نزيلا فروا من سجن غربي ليبيا