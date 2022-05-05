المصري: سيظل شعبنا سياجاً لحماية المسجد الأقصى وستبقى مقاومتنا حصناً للحفاظ على إسلاميته

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب مشير المصري المتحدث الرسمي باسم كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أن ما يحدث في المسجد الأقصى من اقتحامات للمستوطنين يعد تطور خطير واستفزاز لمشاعر المسلمين ولن يمر دون أن يدفع الاحتلال ثمن حماقاته.وقال المصري في تصريح خاص:" سنحمي المسجد الأقصى بكل ما نملك من قوة وسيشكل شعبنا ومقاومته الباسلة حصانة له من التغول الصهيوني"ووجه المصري التحية للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، داعياً للمزيد من الاحتشاد ليشكلوا حصنا للحيلولة دون تنفيذ الاحتلال لمخططاته الرامية للمساس بإسلامية المسجد الأقصى.ودعا الأمة العربية والإسلامية والعالم الى ضرورة التحركقبل فوات الأوان ، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني على ثقة أن المقاومة يدها على الزناد وستبقى بوصلتها المسجد الأقصى.وطالب جماهير شعبنا لثورة في مختلف الجغرافيا الفلسطينيةوضرورة تحرك المقاومة بأدواتها في الضفة الغربية وأراضي ال48 لتؤكد على حرمة المساس بالمسجد الأقصى وليكتوي الصهاينة بحماقات قادتهم.