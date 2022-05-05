اشتية ينعى والدة عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس

رام الله - دنيا الوطننعى رئيس الوزراء الفلسطيني، د.محمد اشتية، اليوم الخميس، والدة الأسير عميد الأسرى كريم يونس، التي وافتها المنية قبل قليل بعد صراع طويل مع المرض.وقال اشتية، إن "الحاجة صبحية يونس غادرت قبل أن تعانق كريم، 40 عاما وهي في محطة الانتظار".وتابع "كاد أن يفرج عن كريم ضمن الدفعة الرابعة وفق التفاهمات التي تم ابرامها بوساطة أمريكية عام 2013، لكن إسرائيل نكثت بالاتفاق".وختم القول "اليوم ننعى أم كريم الصامدة المناضلة بقلوب يعتصرها الألم، وندعو لها بالرحمة ولكريم وعائلته حسن العزاء والصبر، وإنا ولله وإنا إليه راجعون".