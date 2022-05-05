وزارة العمل الفلسطينية تُعلن عن 3940 فرصة عمل جديدة
نشرت وزارة العمل الفلسطينية، اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على (فييسبوك) مجموعة روابط لـ 3940 فرصة عمل مختلفة في العديد من المراكز والمؤسسات والجمعيات داخل الضفة الغربية.
ونوضّح فيما يلي المجالات التي تضمنتها الفرص المُعلن عنها.
1- طاقم شؤون المرأة
2- جمعية التنمية الزراعية
3- جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية
4- فلسطين الخير
5- جمعية لجان المراة الفلسطينية
6- انجاز الخير
7- مركز مصادر التنمية الشبابية
8- المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
9- اتحاد جمعيات الشابات المسيحية
10- مركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمرأة
11- مؤسسة الرؤيا الفلسطينية
12- جمعية مدرسة الأمهات
13- مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة
14- المركز النسوي – مخيم شعفاط
15- اتحاد الشباب الفلسطيني
16- أفكار للتطوير التربوي والثقافي
17- اتحاد الجمعيات الخيرية القدس
18- جمعية تنمية المرأة الريفية
19- اتحاد المزارعين
1- طاقم شؤون المرأة
2- جمعية التنمية الزراعية
3- جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية
4- فلسطين الخير
5- جمعية لجان المراة الفلسطينية
6- انجاز الخير
7- مركز مصادر التنمية الشبابية
8- المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
9- اتحاد جمعيات الشابات المسيحية
10- مركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمرأة
11- مؤسسة الرؤيا الفلسطينية
12- جمعية مدرسة الأمهات
13- مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة
14- المركز النسوي – مخيم شعفاط
15- اتحاد الشباب الفلسطيني
16- أفكار للتطوير التربوي والثقافي
17- اتحاد الجمعيات الخيرية القدس
18- جمعية تنمية المرأة الريفية
19- اتحاد المزارعين
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