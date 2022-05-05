وزارة العمل الفلسطينية تُعلن عن 3940 فرصة عمل جديدة





ونوضّح فيما يلي المجالات التي تضمنتها الفرص المُعلن عنها.



1- طاقم شؤون المرأة



2- جمعية التنمية الزراعية



3- جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية



4- فلسطين الخير



5- جمعية لجان المراة الفلسطينية



6- انجاز الخير



7- مركز مصادر التنمية الشبابية



8- المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية



9- اتحاد جمعيات الشابات المسيحية



10- مركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمرأة



11- مؤسسة الرؤيا الفلسطينية



12- جمعية مدرسة الأمهات



13- مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة



14- المركز النسوي – مخيم شعفاط



15- اتحاد الشباب الفلسطيني



16- أفكار للتطوير التربوي والثقافي



17- اتحاد الجمعيات الخيرية القدس



18- جمعية تنمية المرأة الريفية



19- اتحاد المزارعين





رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة العمل الفلسطينية، اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على (فييسبوك) مجموعة روابط لـ 3940 فرصة عمل مختلفة في العديد من المراكز والمؤسسات والجمعيات داخل الضفة الغربية.