مجموعة من المستوطنين تنفذ جولة اقتحام ثانية لباحات المسجد الأقصى

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال منعت الشبان الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الظهر.





وكان عشرات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، صباح اليوم، خلال فترة الاقتحام الأولى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وتصدى لهم عشرات المرابطون بالصلوات والتكبيرات.





كما وأصيب عدد من المرابطين بالاختناق، بعد إطلاق الاحتلال قنابل الغاز تجاه المصلين في الأقصى.



رام الله - دنيا الوطنقامت مجموعة من المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال من جهة باب المغاربة وذلك خلال فترة الاقتحامات الثانية مع ودخول مجموعة أولى ضمن الحيز الزمني المتاح في ساعات الظهيرة.