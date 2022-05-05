"الخارجية": نطمئن شعبنا على سلامة جاليتنا المتواجدين في أوكرانيا





وأوضح الديك أنه "من مجموع 4000 فلسطيني بين مقيم وطالب في اوكرانيا بقي منهم بمحض إرادتهم ما يقارب ( 250 ) مواطناً من أبناء جاليتنا".





وتابع "تقوم سفارتنا في كييف بالتواصل الدائم معهم وتقدم لهم كل خدمة ممكنة في المجالات كافة، بما في ذلك عشرات الوثائق التي تصدرها السفارة لتسهيل مغادرة من يرغب منهم".



وطمأن الديك الشعب الفلسطيني على صحة وسلامة جميع أبناء الجالية المتواجدين في العاصمة كييف وفي عموم الأراضي الأوكرانية.





وأشار إلى أن "السفارة بادرت لتنظيم لقاء معايدة في مقر السفارة مع فعاليات الجالية وأبنائها المقيمين في كييف وذلك في أول يوم من أيام عيد الفطر السعيد مما لقي ارتياحاً واسعاً في صفوفهم".





رام الله - دنيا الوطنصرح السفير د.أحمد الديك أن "خلايا الأزمة المشكلة لمتابعة أوضاع جاليتنا وطلبتنا في اوكرانيا تواصل عملها للإطمئنان على صحتهم وسلامتهم وتقدم كل عون مستطاع لهم".