دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير تدين الصمت الدولي تجاه انتهاكات الاحتلال في الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدانت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، الصمت الدولي والكيل بمكيالين من قبل الهيئات الدولية تجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته الخطيرة بحق المقدسات وحرية العبادة في المسجد الأقصى والحرم الابراهيمي الشريف.وقالت الدائرة على لسان رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد التميمي إن: "اقتحامات المسجد الأقصى ورفع علم الاحتلال فيه من قبل عصابات المستوطنين وبحماية من قوات الاحتلال التي اقتحمت المسجد واعتدت على المصلين، إنما يشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء فيما يتعلق بحق وحرية العبادة وحرمة المقدسات التي نصت عليها كل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية".وأضاف التميمي: "المجتمع الدولي وهيئاته ودول العالم، خاصة المتنفذة منها وعلى رأسها أمريكا التي تستخدم معايير مزدجة، يتحملون المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته، بسبب صمتهم عنها ودعمهم وحمايتهم له في تدنيسه للمسجد الأقصى وبقية المقدسات الإسلامية والمسيحية".واعتبر قيام الاحتلال مساء يوم الأربعاء " بقطع اسلاك مكبرات الصوت ومنع اذان العشاء في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، لم يكن ليحصل لولا هذا الدعم والنفاق الدولي".