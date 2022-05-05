البطش: تكرار الاعتداء على الأقصى استهانة بالأمة العربية والإسلامية





وأكد البطش في تصريحات له اليوم الخميس، أن "الاعتداءات المتكررة لقبلة المسلمين الأولى ومسرى نبيهم هو استهانة بالأمة العربية والإسلامية وبكل رموزها من العلماء والرؤساء والصحابة الفاتحين".



ودعا إلى شد الرحال للأقصى لكل من يستطيع الوصول إليه للرباط فيه ومنع المستوطنين من تنفيذ مخططاتهم.



وطالب البطش، منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالانعقاد العاجل لحماية القدس والمقدسات من مخططات التهويد والتقسيم الزماني والمكاني.



وأضاف: "اللحظة حرجة وتستدعي تحمل الدول العربية والإسلامية مسئوليتها التاريخية والدينية في حماية المقدسات الإسلامية من طيش حكومة نفتالي بينت والصراع الانتخابي لحزب الليكود".



كما ودعا البطش الشباب الثائر في الضفة الباسلة إلى مشاغلة قوات الاحتلال ومستوطنيه لعدم تمكينهم من الوصول لساحات الأقصى المبارك وإفشال مخططات الاحتلال.



وذكر أن على لجنة القدس بالمغرب الشقيق التحرك الفعلي وأخذ دورها في وقف الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك.



وجدد البطش الدعوة لوقف التطبيع العربي مع المحتل والانحياز لموقف الأمة في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، موجهاً التحية للمرأة الجزائرية التي اعتدى عليها الاحتلال وهي ترابط في الأقصى لحمايته من المتطرفين.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خالد البطش، إن: "تكرار الاقتحامات للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال وشرطته يأتي في سياق محاولات فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك".