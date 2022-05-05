وفاة مواطن وطفل في حادثي سير منفصلين في قطاع غزة





وقالت "المرور" بغزة، إن مركبة صدمت المواطن (معاذ محمد أحمد أبو سهمود) 54 عاماً، قرب مفترق مطعم رمضان بمحافظة خانيونس، مما أدى إلى وفاته على الفور.



وأضافت، أنه تم حجز السائق (أ، و) 31 عاماً والمركبة المتسببة بالحادث، وفتح قضية ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضيتين.





وفي حادث منفصل، قالت المرور إن جثة الطفل (أمير مصطفى أبو جري) عامان ونصف، سكان عزبة بيت حانون، صلت إلى المستشفى الإندونيسي، نتيجة صدمه من قبل مركبة هونداي - فيرنا في منطقة عزبة بيت حانون.





وأشارت إلى أنه تم حجز السائق (ج، ص) 46 عاماً، والمركبة المتسببة بالحادث لاستكمال الإجراءات القانونية.

رام الله - دنيا الوطنتوفي صباح اليوم، مواطن وطفل خلال حادثي سير منفصلين في شمال قطاع غزة وخانيونيس.