دولي

روسيا تجري محاكاة لإطلاق صواريخ بقدرات نووية في كالينينغراد

روسيا تجري محاكاة لإطلاق صواريخ بقدرات نووية في كالينينغراد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 أجرى الجيش الروسي محاكاة لعملية إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، في وقت تواصل فيه القوات الروسية حملتها العسكرية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنّه خلال مناورات عسكرية في كالينينغراد، الجيب الروسي المطلّ على بحر البلطيق والواقع بين بولندا وليتوانيا، الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي، أجرى الجيش الروسي الأربعاء محاكاة لـ"عمليات إلكترونية لإطلاق" منظومات إسكندر الصاروخية البالستية المتنقلة القادرة على حمل رؤوس نووية.

وبحسب ما نقلته وكالة (سكاي نيوز) فإن الإعلان عن هذه المحاكاة يأتي في اليوم السبعين لبدء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا والذي خلّف آلاف القتلى وتسبّب بأكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية إذ بلغ عدد المهجرين من ديارهم أكثر من 13 مليون شخص.

وبعدما أرسل قوات إلى أوكرانيا في أواخر فبراير، وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تهديدات شبه صريحة باستعداده لنشر أسلحة نووية تكتيكية.

وبحسب البيان فإنّ القوات الروسية نفّذت ضربات فردية ومتعدّدة على أهداف تحاكي قاذفات صواريخ ومطارات وبنى تحتية محميّة ومعدّات عسكرية ومراكز قيادة لعدو وهمي.

وبعد تنفيذها هذه الطلقات "الإلكترونية"، أجرت القوات الروسية مناورة لتغيير مكانها من أجل تجنّب "ضربة انتقامية محتملة"، بحسب وزارة الدفاع.

كما نفّذت الوحدات القتالية محاكاة لـ"عمليات في ظلّ ظروف تلوث إشعاعي وكيميائي"، حيث شارك في هذه التدريبات أكثر من 100 عسكري.

وكانت روسيا وضعت قواتها النووية في حالة تأهب قصوى بعيد إرسالها قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير. وهدّد بوتن بالانتقام "بسرعة البرق" إذا ما حدث تدخل غربي مباشر في النزاع الأوكراني.

ويقول مراقبون إنّ التلفزيون الحكومي الروسي حاول في الأيام الأخيرة جعل استخدام الأسلحة النووية أكثر قبولاً لدى الجمهور.

والثلاثاء قال ديمتري موراتوف، وهو رئيس تحرير صحيفة روسية مستقلة حائز على جائزة نوبل للسلام، إنّه "منذ أسبوعين، نسمع على شاشات التلفزيون أنّه ينبغي فتح الصوامع النووية".





أخبار ذات صلة

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد الاتفاق النووي مع إيران

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد الاتفاق النووي مع إيران

الولايات المتحدة ترسل &#34;السيد الثاني&#34; في مهمة

الولايات المتحدة ترسل "السيد الثاني" في مهمة

عقب عمليتها العسكرية بأوكرانيا.. بريطانيا تفرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو

عقب عمليتها العسكرية بأوكرانيا.. بريطانيا تفرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو

جنرال أمريكي: ندرب القوات الأوكرانية منذ 2015

جنرال أمريكي: ندرب القوات الأوكرانية منذ 2015

الخارجية الروسية: مرتزقة إسرائيليون يقاتلون في أوكرانيا

الخارجية الروسية: مرتزقة إسرائيليون يقاتلون في أوكرانيا

أعضاء كونغرس يطالبون بلينكن بالضغط على إسرائيل لضمان حرية العبادة للفلسطينيين

أعضاء كونغرس يطالبون بلينكن بالضغط على إسرائيل لضمان حرية العبادة للفلسطينيين

روسيا ترفض طلب إسرائيل الاعتذار بعد تصريحات &#34;لافروف&#34; ضد اليهود

روسيا ترفض طلب إسرائيل الاعتذار بعد تصريحات "لافروف" ضد اليهود

خلال 24 ساعة الماضية.. الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا

خلال 24 ساعة الماضية.. الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: إقامة دولة الاحتلال اعتداء على منطق التاريخ وعدالته

الديمقراطية: إقامة دولة الاحتلال اعتداء على منطق التاريخ وعدالته

&#34;الخارجية&#34; تطالب بضغط دولي فاعل للإفراج الفوري عن الأسير الحلبي

"الخارجية" تطالب بضغط دولي فاعل للإفراج الفوري عن الأسير الحلبي

دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير تدين الصمت الدولي تجاه انتهاكات الاحتلال في الأقصى

دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير تدين الصمت الدولي تجاه انتهاكات الاحتلال في الأقصى

حمادة يشيد ببسالة المرابطين داخل الأقصى في مواجهة مخططات الاحتلال

حمادة يشيد ببسالة المرابطين داخل الأقصى في مواجهة مخططات الاحتلال

المطران حنا: نرفض السياسات الاحتلالية في القدس والتي يرفضها الفلسطينيون جميعاً

المطران حنا: نرفض السياسات الاحتلالية في القدس والتي يرفضها الفلسطينيون جميعاً

صبري: المرابطون أفشلوا رفع أعلام الاحتلال في الأقصى

صبري: المرابطون أفشلوا رفع أعلام الاحتلال في الأقصى

البرغوثي: اقتحام المسجد الأقصى واستفزاز الفلسطينيين سيؤدي لانفجار شامل

البرغوثي: اقتحام المسجد الأقصى واستفزاز الفلسطينيين سيؤدي لانفجار شامل

مسيرة للمستوطنين شمال نابلس وتدمير مئات أشتال الزيتون ببيت لحم

مسيرة للمستوطنين شمال نابلس وتدمير مئات أشتال الزيتون ببيت لحم

منوعات

لماذا هاجمت الراقصة دينا الفنانة السورية سلاف فواخرجي؟

لماذا هاجمت الراقصة دينا الفنانة السورية سلاف فواخرجي؟

هل كانت حليقة الرأس..آخر إطلالة لشيرين في حفل العيد في أبو ظبي

هل كانت حليقة الرأس..آخر إطلالة لشيرين في حفل العيد في أبو ظبي

ظهرت ببطن منتفخة..هل أصالة حامل؟

ظهرت ببطن منتفخة..هل أصالة حامل؟

لماذا غابت دنيا سمير غانم عن مسلسل الكبير أوي في موسمه السادس؟

لماذا غابت دنيا سمير غانم عن مسلسل الكبير أوي في موسمه السادس؟

لهذا السبب..أُغلقت حسابات محمود المهدي زوج منة عرفة على مواقع التواصل

لهذا السبب..أُغلقت حسابات محمود المهدي زوج منة عرفة على مواقع التواصل

شاهد: لأول مرة ديو غنائي يجمع بين إليسا وسعد لمجرد

شاهد: لأول مرة ديو غنائي يجمع بين إليسا وسعد لمجرد

ما حقيقة انفصال ياسمين صبري عن أحمد أبو هشيمة؟

ما حقيقة انفصال ياسمين صبري عن أحمد أبو هشيمة؟

مروان خوري يكشف حقيقة انفصاله عن خطيبته

مروان خوري يكشف حقيقة انفصاله عن خطيبته

عمرو سعيد يشوّق جمهوره&#34;انتظروني بأكبر وأضخم مفاجئة سنمائية&#34;

عمرو سعيد يشوّق جمهوره"انتظروني بأكبر وأضخم مفاجئة سنمائية"

بعد غياب عامين.. ياسمين صبري تعود إلى الدراما وهذا عملها القادم

بعد غياب عامين.. ياسمين صبري تعود إلى الدراما وهذا عملها القادم

عربي

القضاء التونسي يفتح تحقيقاً قضائياً في تسريبات &#34;الذراع اليمنى لقيس سعيّد&#34;

القضاء التونسي يفتح تحقيقاً قضائياً في تسريبات "الذراع اليمنى لقيس سعيّد"

ميقاتي: السعودية ودول الخليج لن تترك لبنان

ميقاتي: السعودية ودول الخليج لن تترك لبنان

ضاحي خلفان: بوتين رئيس دولة حين يتعرض أمنها القومي للخطر تقف لصده

ضاحي خلفان: بوتين رئيس دولة حين يتعرض أمنها القومي للخطر تقف لصده

ليبيا القبض على 72 من أصل 151نزيلا فروا من سجن غربي ليبيا

ليبيا القبض على 72 من أصل 151نزيلا فروا من سجن غربي ليبيا