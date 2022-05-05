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شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة تحث على عدم القيام بأعمال استفزازية داخل المسجد الأقصى

الأمم المتحدة تحث على عدم القيام بأعمال استفزازية داخل المسجد الأقصى
اقتحام الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أعربت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن موقفها الرافض إزاء ما يحدث داخل المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات للمستوطنين وحملات تدنيس وتهويد. 

كما ودعت الأمم المتحدة، إلى الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، وحثت على عدم القيام بأي أفعال استفزازية.

وبدوره، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريحات صحفية، "موقفنا إزاء الأماكن المقدسة بالقدس، هو أن يبقى الوضع الراهن كما هو دون تغيير"، وحث على عدم القيام بأي أفعال استفزازية.

وكان مئات المستوطنين اقتحموا اليوم، المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ورفعوا علم الاحتلال عند باب القطانين، تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، في ذكرى احتلال فلسطين.

والجدير بالذكر، أن المسجد الأقصى المبارك شهد  خلال شهر رمضان اقتحامات متعددة لجيش الاحتلال والمستوطنين لباحاته، خلفت عشرات المصابين والمعتقلين.

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