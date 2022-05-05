حزب الشعب يحيي الصحفيين الفلسطينيين ويؤكد على حرية عملهم والحق في الرأي والتعبير

رام الله - دنيا الوطنحيا حزب الشعب الفلسطيني الصحفيين الفلسطينيين والعاملين بوسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية بشكل خاص، وصحفييالعالم المناصرين لحقوق ونضال شعبنا والمدافعين عن قضايا وقيم الحرية والديمقراطية بشكل عام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.وأشاد حزب الشعب الفلسطيني بجهود الصحفيين الفلسطينيين في فضح سياسات الاحتلال االاستعمارية والكشف عن ممارساته العنصرية وجرائمه بحق شعبنا، وبتضحياتهم بسبب ذلك وجراء دفاعهم عن حقوقهم المكفولة قانوناَ في المواثيق الدولية والوطنية.وأكد حزب الشعب مجدداً على موقفه الثابت بدعم مكانة الصحافة والصحفيين وحرية عملهم، وفي مقدمة ذلك ضمان حمايتهم الشخصية من أي استهدف أو مساس أو تعسف كان، وحقهم في الرأي والتعبير والتنقل والحصول على المعلومات، مشدداَ على ضرورة تطوير التشريعات الفلسطينية بما يضمن موائمتها مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، والعمل على إلغاء النصوص التي تقوض حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي في فلسطين، وخاصة في قوانين العقوبات والمطبوعات والنشر لمخالفتها لالتزامات دولة فلسطين.وفيما أكد حزب الشعب على أهمية فضح ممارسات الاحتلال وتعزيز مناصر حقوق شعبنا، شدد على ضرورة استمرار مساعي ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين ومحاسبتهم علىالجرائم التي ارتكبوها، ومن ضمنها استهدف العديد من الصحفيين والعاملين بوسائل الإعلام ومراكزها، بالقتل والقصف والتدمير واطلاق النار والاعتقال والحرمان من التنقل.