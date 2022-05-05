دولي

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد الاتفاق النووي مع إيران

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد الاتفاق النووي مع إيران
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صوتت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، لصالح إجراء غير ملزم في المجلس يعارض الدخول في أي صفقة مع إيران تتطرق فقط إلى الملف النووي وإزالة الحرس الثوري الإيراني عن قائمة الإرهاب.

وبحسب موقع (آر تي ) عربي فإن التصويت الذي حصل على 62 صوتا موافقا، مقابل 33 صوتا رافضا، جاء بناء على اقتراح قدمه السناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، كجزء من بحث مجلس الشيوخ في قانون الولايات المتحدة للابتكار والمنافسة (USICA) الذي يهدف إلى مواجهة الصين.

ويوجه الاقتراح أعضاء مجلس الشيوخ الذين يتفاوضون بشأن مشروع القانون النهائي مع مجلس النواب إلى "الإصرار" على أن التشريع يتضمن لغة تتطلب أي اتفاقية أسلحة نووية مع إيران تتضمن أحكاما "تتناول النطاق الكامل لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".

وحسب المعلومات تحول الإجراء إلى محل خلاف في مجلس الشيوخ، حيث حاول بعض الديمقراطيين منع التصويت، إلا أن لانكفورد هدد بعرقلة إجراءات مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون ما لم يضمن التصويت على الإجراء.

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