مسيرة للمستوطنين شمال نابلس وتدمير مئات أشتال الزيتون ببيت لحم

رام الله - دنيا الوطننظم عدد من المستوطنين اليوم الخميس، مسيرة عند مدخل قرية برقة شمال مدينة نابلس، فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين ضد ممتلكات الفلسطينيين جنوب بيت لحم.وانتشر مستوطنون عند مدخل برقة شمال نابلس، قبل الانطلاق في مسيرة على الأقدام، باتجاه مستوطنة "حومش" المخلاة.وفي بيت لحم، دمر مستوطنون مئات أشتال الزيتون ومحاصيل زراعية في بلدة الخضر، وتحديدا في منطقة "عين الغويط" المحاذية لمستوطنة "سيدي بوعز".وطالت اعتداءات المستوطنين محاصيل زراعية على مساحة 15 دونما، تعود للمواطن هشام البرميل، وذلك ضمن تزايد جرائمهم، بحق المزارعين الفلسطينيين في منطقة عين القسيس وعين الغويط.وتتصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بدعم من جيش وحكومة الاحتلال، وتحريض من الأحزاب اليمينية المتطرفة.