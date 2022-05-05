"الأوقاف" تحيي صمود أهالي القدس وتطالب بحماية دولية للمقدسات الإسلامية من الاعتداءات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنطالبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، المجتمع الدولي بـ "توفير حماية دولية للمقدسات الإسلامية في فلسطين والتي تتعرض لاعتداءات وانتهاكات صهيونية ممنهجة ومتكررة".واستهجنت "الأوقاف" الموقف الدولي الصامت عن "الاعتداءات الصهيونية بحق المدينة المقدسة والمقدسات الإسلامية فيها".وحيت الوزارة صمود أهالي مدينة القدس المحتلة وأبناء شعبنا الفلسطيني في أراضي عام 48، الذين يرابطون في ساحات وباحات المسجد الأقصى للدفاع عنه من اقتحامات قطعان المستوطنين، واعتداءات سلطات الاحتلال الاجرامية.ودعت "الأوقاف" بغزة، إلى شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه، حمايته وإشعال نيران المواجهة تحت أقدام الاحتلال دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى.وفي ذات السياق ثمنت وزارة الأوقاف مواقف الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والمصرية الداعمة والمؤيدة للقضية الفلسطينية والرافضة للممارسات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك.