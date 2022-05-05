المقاومة حق مشروع.. النضال الشعبي تدعو للنفير العام ومواجهة إرهاب دولة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني كوادرها وعناصرها وكافة وأبناء شعبنا الفلسطيني إلى النفير العام في كافة مناطق التماس مع الاحتلال وشد الرحال إلى العاصمة القدس والمسجد الأقصى.وقال نائب الأمين العام للجبهة عوني أبو غوش سنواصل التصدي للعدوان الإسرائيلي على مدينة القدس وكافة محافظات الوطن التي تتعرض لهجمة شرسة من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بكل السبل المتاحة والتي كفلها القانون الدولي وأن مقاومة الاحتلال مشروعة في ظل إرهاب الدولة المنظم ضد شعبنا.وشدد أبو غوش على وحدة الدم والمصير الفلسطيني ورفض كل محاولات الاحتلال تفتيت الوحدة الفلسطينية التي عمدت بدماء الشهداء.وأكد على أن العاصمة القدس ستبقى عربية فلسطينية وأن ابناء المدينة يضربون أروع الأمثلة في البطولة والتصدي للاحتلال، مضيفً: "حان الأوان لدعم صمود المدينة المقدسة وتوحيد المرجعيات والعمل تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية".